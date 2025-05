Stop ai bus turistici tra Rapallo e Santa Margherita Ligure: “Obiettivo Ztl sino a Portofino”

Rapallo. Stop ai bus turistici sulla strada provinciale tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Lo prevede un’apposita ordinanza adottata dalla sindaca Ricci in vigore dal 30 maggio al 2 novembre.

Le limitazioni, in vigore tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00, valgono per i veicoli di categoria M3 (autobus adibiti al trasporto di persone) lungo il tratto della strada provinciale 227 compreso tra l’intersezione con l’Aurelia e il confine con Santa Margherita. Sono previste deroghe per i mezzi del trasporto pubblico, quelli delle forze dell’ordine e di emergenza, e quelli diretti alle strutture ricettive e turistiche di Santa Margherita e Portofino.

» leggi tutto su www.genova24.it