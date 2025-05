Studenti in visita ai campi di sterminio, la presidente di Aned Ferrato: “Li ringrazio hanno dimostrato grande maturità”

Nei giorni dal 9 al 12 maggio si è svolto il viaggio della Memoria – pellegrinaggio ai Campi nazisti organizzato da ANED della Spezia nell’80° anniversario della Liberazione.

ANED ringrazia tutti i partecipanti, la professoressa Daniela Destri, docente accompagnatrice di Angelo Cecchini dell’Istituto “Cardarelli”, la professoressa Gaia Buongiovanni per aver accompagnato gli studenti del Liceo Classico “L. Costa” Manuela Pisani, Costanza Cevasco,Giorgia Rossi, Emma Amadi, Eugenia Buschini,Ginevra Santini, Greta Strata, Aida Carta, Alessio Savarese, Matteo Massimo Esposito, Manuel Campocci, Andrea Rinaldo Saporito, Francesco Saturno.

Sono stati visitati e deposte corone al Campo di concentramento a Bolzano, a Dachau, a Mautahusen e al sottocampo di Gusen, dove dinanzi al forno crematorio gli studenti hanno pronunciato oltre settanta nomi degli spezzini là assassinati. Al Castello di Hartheim è stato ricordato il progetto nazista Action T4, che portò allo sterminio di almeno 30 000 disabili e malati mentali, ed è stato reso omaggio alla figura di Pietro Arnaldo Terzi, ultimo sindaco di Sarzana democraticamente eletto negli anni venti, deportato in Hartheim dove morì il 13 novembre 1944.

Nelle visite le studentesse e gli studenti hanno avuto l’opportunità di deporre mazzetti di papaveri rossi in carta crespa realizzati dalle alunne e alunni della Scuola primaria Don Antonio Mori dell’I.C. Rita Levi Montalcini della Spezia nell’ambito del percorso didattico ed educativo, intrapreso in occasione del Giorno della Memoria, che ha coinvolto oltre sessanta alunni di otto anni. In ogni mazzetto di papaveri un cartoncino riportava la citazione di Rita Levi Montalcini “Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzisti; bisogna vincerli con le armi della sapienza”. ANED ringrazia gli insegnanti dell’I.C. Rita Levi Montalcini, e la docente Elena Macchini, referente per l’inclusione.

Il viaggio è stato onorato dalla presenza del gonfalone della Spezia che ha accompagnato le visite ai Campi e sfilato in corteo dal Monumento Italiano alla piazza dell’Appello di Mauthausen durante la cerimonia internazionale per l’80° anniversario della liberazione del Campo. Erano presenti i Reali di Spagna, Ambasciatori, Autorità militari, civili, religiose, Rappresentanti delle Istituzioni, delegazioni di decine di Paesi e migliaia di giovani. Quest’anno la delegazione italiana è stata la più numerosa, oltre ogni previsione.

Un sentito ringraziamento va al Presidente del Consiglio Comunale della Spezia Salvatore Piscopo, al funzionario dottor Luca Mozzachiodi, ai consiglieri comunali Viviana Cattani e Marco Zamponi che hanno accompagnato con vicinanza e sensibilità la delegazione spezzina in questo 80° anniversario.

ANED esprime gratitudine ai giovani studenti per la sensibilità e compostezza durante tutte le visite e cerimonie e per la maturità di pensiero dimostrata nello scambio di sensazioni e riflessioni durante la riunione serale precedente il rientro.

Doriana Ferrato

Presidente Aned La Spezia

