Un torneo di pallavolo in carrozzina per festeggiare il 26esimo anniversario dell’Unità Spinale di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Venerdì 23 maggio 2025 l’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure diretta dal dott. Antonino Massone festeggia 26 anni di attività con un evento sportivo simbolico e partecipato: un torneo di pallavolo in carrozzina che vedrà sfidarsi sei squadre miste, formate da pazienti ed ex-pazienti dell’unità, operatori sanitari, studenti di fisioterapia e persone con lesione midollare provenienti da altre realtà del territorio.

Una giornata pensata non solo per celebrare l’importante traguardo della struttura di Asl2, ma anche per ribadire due messaggi centrali: l’importanza dell’attività fisica e sportiva nella vita della persona mielolesa e il valore della relazione continua tra operatori, pazienti e comunità esterna. Sempre più evidenze indicano la necessità di una medicina proattiva.

» leggi tutto su www.ivg.it