Una nuova serra didattica per gli studenti della Tosca Bercilli: a scuola si studia l’orto e la condivisione dei saperi

Genova. È stata inaugurata questa mattina alla scuola Tosca Bercilli dell’Istituto Comprensivo Teglia di Genova una nuova serra didattica, realizzata grazie al contributo della Fondazione Passadore 1888 e al supporto operativo della Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, promotrice del progetto “Green Lab – Serre Didattiche”. Uno spazio pensato per avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto dell’ambiente. La serra rappresenta una vera e propria aula alternativa in cui gli studenti possono imparare osservando i processi naturali, studiando il ciclo delle stagioni e approfondendo concetti come la fotosintesi.

La nuova struttura è stata realizzata su un’area fino a qualche mese fa in abbandono: la scuola, innescando la partecipazione di alunni, insegnanti e famiglie, ha ripulito la fascia, donandole nuova vita: dove prima c’erano erbacce e rovi, oggi sbocciano fiori e crescono zucchine in quelle che è diventato a tutti gli effetti un orto scolastico.

