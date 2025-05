Una sede scout per tutti, parte la campagna di crowdfunding

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) della Spezia ha avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi destinati alla ristrutturazione dei bagni della propria sede e per altri adeguamenti strutturali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo è migliorare questo spazio per renderlo idoneo e fruibile anche a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e adulti con difficoltà in modo da poter accogliere e supportare tutti nelle varie attività educative, formative e sociali che la nostra associazione regolarmente svolge. Si tratta della più grande realtà scout laica in Italia, impegnata nell’educazione dei giovani, nella promozione dei valori di cittadinanza attiva, solidarietà e sostenibilità. La sezione della Spezia è attiva da più di 100 anni ed è l’unica realtà di scout laici sul territorio spezzino. Offre attività formative ed educative per bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 anni, grazie all’aiuto di volontari scout adulti di varie età. La campagna di crowdfunding ha l’obiettivo di raccogliere 14.000 euro per finanziare due interventi principali: ristrutturazione del bagno (10.000€) e acquisto montascale (4000€).

Ogni donazione sarà utilizzata direttamente per la ristrutturazione di questo spazio per garantire che la sede sia funzionale e accogliente per tutti. Le donazioni sono detraibili dalle imposte per i privati (con una detrazione del 26%) e deducibili per le aziende, offrendo quindi vantaggi fiscali per chi decide di supportare il progetto. La campagna, che si concluderà il 13 luglio, si avvale della piattaforma Ideaginger. Se l’obiettivo non verrà raggiunto, tutte le donazioni verranno restituite. È quindi fondamentale per il successo dell’iniziativa che il maggior numero possibile di persone contribuisca e diffonda il messaggio. Chiunque desideri partecipare può effettuare una donazione direttamente tramite il link della campagna: https://www.ideaginger.it/progetti/una-sede-scout-per-tutti.html. Inoltre, il CNGEI della Spezia invita tutti e tutte a seguire i propri canali social (Facebook e Instagram) per aggiornamenti e contenuti legati alla campagna e a condividere il progetto con amici e familiari per aumentare la visibilità e raccogliere il maggior numero di donazioni possibile.

Contatti:

Email: crowdfunding@cngeilaspezia.it

Facebook: https://www.facebook.com/cngeisezlaspezia

Instagram: https://www.instagram.com/cngeilaspezia?igsh=MWhkaWI4dnNkZHZkdg==