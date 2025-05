Ventennale Comuni virtuosi a Vezzano, nuovi lenzuoli degli attivisti No 5 G

In occasione della celebrazione per il ventennale dell’Associazione Comuni Virtuosi, tenutasi stamattina nella sala consiliare di Vezzano ligure, il gruppo No 5G Vezzano ligure si è attivato esponendo in paese una serie di nuovi lenzuoli, uno dei quali recitante “No 5G nei comuni virtuosi”, con preciso riferimento all’iniziativa odierna, che ha richiamato decine di amministratori da più regioni d’Italia; un altro, questo affisso a un cancello pressoché di fronte al palazzo comunale, riporta il messaggio “No compromessi. No 5G”.

Il gruppo inoltre sabato prossimo incontrerà i No 5G di Montemarcello per presentare il manifesto per un “comune a lenta comunicazione”; il 26 maggio ha in agenda un confronto con i comitati di frazione; il 31 una camminata di sensibilizzazione a Prati-Sarciara.

