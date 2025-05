Zoagli: “Richiesta di accesso agli atti rifiutata a consigliere comunale”

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale capogruppo “Zoagli nel cuore”

In quanto Consigliere Comunale come accesso agli atti in data 22.2.25 protocollavo la richiesta (all. A), dove si evince chiaramente che chiedevo solo l’elenco delle licenze e concessioni edilizie non gli elaborati. In base alla legge un Comune serio, trasparente e rispettoso della minoranza entro 30 giorni dalla richiesta dovrebbe rispondere, invece non avendo ricevuto nessuna risposta in data 30.3.25 ho scritto al Sig. Prefetto chiudendo un suo autorevole intervento atto a risolvere la situazione.

