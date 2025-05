Albero sulla ferrovia tra Recco e Genova, ritardi oltre i 90 minuti sulla ferrovia tirrenica

Problemi alla circolazione ferroviaria tirrenica da questa notte, sospesa tra Recco e Genova Nervi per il prolungarsi di lavori di manutenzione sulla linea a partire dalle 4, quando “durante le attività programmate per la potatura di alberi adiacenti alla ferrovia a cura di un soggetto privato confinante, si è verificata la caduta accidentale di un grosso pino sulla sede ferroviaria sottostante provocando danni alla linea elettrica”, fa sapere Rfi. Si registrano rallentamenti oltre i 90 minuti per i treni verso Genova e Roma oltre a variazioni e cancellazioni.

L’articolo Il Lerici Sport vince a Padova e va alla bella proviene da Città della Spezia.

