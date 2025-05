Aned all’assessore: “Non possiamo che ribadire che in Liguria pazienti nefropatici e in dialisi non se la passano bene”

“Purtroppo, non possiamo che ribadire che in Liguria i pazienti nefropatici e in dialisi non se la passano bene. Non solo per la grave e debilitante malattia dei reni ma perché, in una regione che per lunghi anni ha vantato più di un primato anche in campo nazionale grazie a medici e infermieri di alto

spessore professionale e umano e ad una efficiente rete di sanità pubblica, questa oggi appare indebolita. Tacciare l’Aned di fare confusione, come ha fatto polemicamente l’assessore regionale alla Salute, Massimo Nicolò, rispondendo a quello che per noi era soltanto una richiesta di ascolto e di attenzione, non basta a coprire le mancate risposte alle domande dei malati, con i quali come volontari e malati noi stessi siamo a contatto. Anzi, forse inconsapevolmente, con le sue affermazioni ha finito per confermare le criticità da noi rese note”. Si apre così la nota con cui Giuseppe Vanacore, presidente nazionale di Aned (Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto) interviene in merito alla replica all’associazione dell’assessore Nicolò. “Dalle parole dell’assessore, infatti, emergono due evidenze preoccupanti – prosegue Vanacore -: al momento per garantire l’assistenza alle persone con malattie renali croniche, in Liguria, si apre ulteriormente al privato anche per i malati liguri. E questo perché, come abbiamo verificato, i progetti di implementazione nella sanità pubblica si sono allentati. Si consideri che, come Aned, siamo venuti a conoscenza solo dal comunicato, pur essendo presenti e attivi in Liguria con centinaia di volontari dal 1974, dei propositi assessorili in corso relativamente alle cure domiciliari e alla dialisi peritoneale. Resta il fatto che in Liguria i pazienti attualmente in dialisi domiciliare peritoneale sono diminuiti di oltre 100 unità. Mentre rimane inspiegabile il silenzio dell’assessore Nicolò sul Centro dialisi pubblico di Maragliano completato e mai inaugurato”.

“I numeri parlano chiaro. La dialisi domiciliare, è disponibile oggi solo per il 6,5%, mentre la media nazionale lambisce l’11%, percentuale quest’ultima già considerata ampiamente insufficiente dalla rete nefrologica nazionale”, si legge ancora nella nota di Aned. “Amareggia – conclude il presidente nazionale – che l’assessore a poche ore dal nostro comunicato citi progetti regionali che, a oggi, non risultano essere stati mai oggetto di condivisione né di informazione nei confronti delle realtà associative. Ci chiediamo, quindi, quali siano questi progetti e per quale motivo non ritenga opportuno coinvolgere chi rappresenta i pazienti sul territorio. Da parte nostra continuiamo a sollecitare il confronto e l’attenzione che finora sono mancati”.

