Borzonasca: “Roberta Repetto, assoluzione di Paolo Oneda, le motivazioni”

Non ci sarebbe correlazione tra l’asportazione di un neo a Roberta Repetto e il suo decesso avvenuto nel 2020. Per questo il medico Paolo Oneda, che l’aveva operata, è stato assolto in appello in quanto “il fatto non sussiste”.

Le motivazioni della sentenza precisano tra l’altro: “È certo che dopo l’asportazione del nevo non vi sia stata una continua e ininterrotta relazione terapeutica tra Oneda, quale medico, e Repetto, quale paziente. E ciò per precisa e insindacabile scelta di quest’ultima. Per tutto il decorso sintomatologico, Roberta non ha mai mostrato di affidarsi, con atteggiamento trasparente e collaborativo, a Paolo Oneda, in quanto medico, bensì di ricorrervi soltanto per pareri sommari, senza mai accettare approfondimenti diagnostici e solo perché intercettato casualmente in riunioni di gruppo o convegni. E non è del tutto esatto che, giunta alla fine della sua esistenza in vita, ella si sia affidata con fiducia alla scienza medica. Al riguardo sarebbe omessa motivazione il non rammentare che, ricoverata, le era stata indicata la necessità di trasfusione, alla quale non aveva prestato il consenso, ‘consultandosi’ con il solito messaggino con l’imputato, il quale con una prima interlocuzione nell’apprendere il valore dell’emoglobina (a suo parere ben al di sopra della necessità di un trattamento trasfusionale) aveva scritto ‘la trasfusione può aspettare’, poi alla seconda richiesta aveva risposto ‘se te l’hanno riproposto affidati senza ulteriori problemi’. Ciò a riprova che la ferma resistenza di Roberta Repetto a ogni intervento sanitario ‘tradizionale’ non è spiegabile solo con la totale inconsapevolezza, addebitabile alla superficiale negligenza dell’imputato, della gravità del suo male, ma a un credo, a una ‘fede’ a filosofie praticate con convinzione e sideralmente lontane da uno stile di vita semplicemente naturista. A fronte delle risultanze processuali sarebbe inammissibile forzatura interpretativa insistere nel rappresentare la morte di Roberta Repetto come quella di una paziente non adeguatamene informata e in balia di influenze, influssi limitanti o suggestioni esogene che ne hanno viziato consenso e volontà. Non è possibile con elevata credibilità logica stabilire oltre ogni ragionevole dubbio che se (anche) l’imputato avesse da subito formulato la diagnosi oncologica, la paziente ne avrebbe ascoltato i consigli e si sarebbe sottoposta ai dovuti accertamenti clinici o ai prescritti trattamenti sanitari. Paolo Oneda va quindi assolto perché il fatto non sussiste”.

