Bretella San Genisio, il parere del Consiglio comunale arcolano sullo studio di fattibilità di Anas

“Parere favorevole alla realizzazione di una bretella che colleghi la Piana di Arcola in loc. Ressora – San Genisio con la Via Aurelia Sud, superando l’incrocio a T di Via Pentema, risolvendo altresì le criticità legate all’alterazione del fisiologico utilizzo del tratto autostradale La Spezia – Sarzana da parte dei mezzi pesanti, a sfavore del centro abitato di Arcola, a causa dello squilibrio del pedaggio autostradale tra il casello di La Spezia e quello di Sarzana; ferma restando la volontà dell’amministrazione comunale di vietare il transito dei mezzi pesanti, su Viale XXV aprile e Via Giovato, che non afferiscono alle attività produttive presenti”; e “parere favorevole alla realizzazione del migliore tracciato possibile rispetto all’attuale accesso dalla Via Aurelia alla zona industriale di Arcola attraverso il sottopasso ferroviario in loc. San Genisio, che possa superare le criticità descritte in sede di discussione nele commissioni consiliari e nel’assemblea consiliare (28 aprile 2025) in ordine alle coordinate spaziali del grafo proposto, auspicando la prosecuzione della sinergia tra Anas, Regione e Comune di finalizzazione del medesimo ambizioso obiettivo che ciascun ente ha dimostrato di voler perseguire”. Questo il parere preliminare varato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Arcola (tornato sulla pratica dopo il rinvio del 28 aprile), che ha così risposto alla richiesta di riscontro formulata da Anas al Comune lo scorso marzo in merito allo studio di fattibilità relativo alla bretella di San Genisio approntato dalla società; studio che, in breve, prevede la realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario lungo l’Aurelia (alcune decine di metri, in direzione Arcola, dopo l’esistente sottopasso di San Genisio) che, passando per Via Pentema, colleghi Via Giovato con la statale, risolvendo l’intersezione con l’Aurelia realizzando una rotatoria; e prevedendo lo scorrimento a senso unico nell’esistente sottopasso di San Genisio e nel tratto finale di Via Giovato.

Con la finalità di sostanziare il parere da sottoporre all’aula – raggiunta da un pubblico numeroso, tra cui i presidenti dei quattro comitati di frazione, organismi con i quali nei giorni precedenti la seduta l’amministrazione ha avuto un confronto a tema bretella -, andando a ‘riempire’ i puntini di sospensione dell’atto originario, la maggioranza ha preentato un corposo emendamento che interveniva sia sulle premesse, sia sulla deliberazione, di cui ha dato lettura la capogruppo Carmela Bianchini e che è stato illustrado dall’assessore alla Viabilità Massimiliano Nardi. “Ritengo che l’attenzione di Anas alla risoluzione di una criticità specifica del nodo di San Genisio sia importante e sia una risposta alle esigenze di maggior sicurezza per la viabilità in transito, sollecitate dalle amministrazioni precedenti, dalla cittadinanza, e da chi usufruisce della strada – ha detto Nardi -, ma il tracciato dovrà ben tenere in considerazione le preoccupazioni sollevate nel consiglio del 28 aprile, nelle commissioni, nelle assemblee: preoccupazioni sulla logistica, sul sito individuato, preoccupazioni che passano da caratteri idraulici, ambientali e non per ultime preoccupazioni inerenti la gestione dell’infrastruttura”. La deliberazione infine approvata sarà quella proposta con l’emendamento della maggioranza, con l’aggiunta del passaggio su Viale XXV aprile (“ferma restando… attività produttive presenti”), questo frutto dell’approvazione (favorevole tutta la maggioranza, astenuta l’opposizione) di uno dei tre emendamenti all’emendamento messi nero su bianco e presentati nel corso della seduta dal consigliere Enrico Vesco, sottoscritti dal collega di maggioranza Paolo Magliani. Un emendamento (all’emendamento), quello approvato, formulato “per la vivibilità del quartiere e perché la strada non è in grado di sopportare un traffico pesante aggiuntivo rispetto all’attuale”, ha detto Vesco. Righe aggiuntive “scolpite nella pietra nel consiglio scorso con l’assessore Nardi, e che io oggi ribadisco, ma parliamo di un tema non pertinente; la viabilità di Viale XXV aprile non è oggetto della delibera”, ha detto la sindaca Monica Paganini. “Malgrado questo votiamo a favore, per dare rassicurazioni anche scritte, seppure non pertinenti”, ha aggiunto.

