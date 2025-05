“Campo rom da 4000 posti a Sestri Ponente”, giallo sulla fake che attribuisce il progetto a Salis

Genova. E’ il 22 maggio e mancano pochi giorni alla conclusione della campagna elettorale per le Comunali. Ma sembra il 1 aprile. Perché in queste ore, su diverse chat genovesi, sta circolando una grafica che annuncia, come se fosse un progetto della candidata del centrosinistra Silvia Salis, la realizzazione di un campo rom da 4000 persone.

Sfondo blu, scritte bianche e rosse, logo del comitato Silvia Salis Sindaca, un’immagine esplicativa. A sbugiardare la fake, oltre il contenuto, è qualche imperfezione nella riproduzione della grafica, difficilmente percepibile a un occhio poco attento o poco allenato.

