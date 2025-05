Capolinea: doppia presentazione per il nuovo romanzo di Bressanin

Genova. Doppia presentazione in poco più di una settimana per il nuovo romanzo di Davide Bressanin, il quarto pubblicato da Damster Edizioni.

Capolinea è un noir in cui Bressanin riprende i personaggi dei precedenti tre romanzi sempre editi da Damster: Alfredo “Fred” Sonetto e tutta l’Agenzia investigativa Sabato. In questo caso i personaggi indagano sulla scomparsa di nonna Angelica, ingaggiati con pochi euro dalla compagna di scuola della figlia di Fred.

Sarà l’inizio di guai molto seri che scoperchieranno l’impensabile. Un romanzo in cui non è facile capire chi sono i buoni e chi i cattivi.

