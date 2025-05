Comunali, Cinzia Ronzitti (PCL): “Corsi di formazione per i giovani e lotta alla povertà pilastri del nostro programma “

Genova. Pochi giorni ancora alle elezioni comunali 2025 a Genova: si vota il 25 e 26 maggio, e Genova24 ha voluto incontrare tutti e sette i candidati e le candidate alla poltrona di sindaco per affrontare i temi principali del loro programma e fornire ai lettori uno strumento pratico per metterli a confronto.

Cinzia Ronzitti è la candidata sindaca del Partito Comunista dei Lavoratori, inizia giovanissima a lottare contro le ingiustizie sociali e durante i trentacinque anni di lavoro come venditrice in un grande magazzino è stata rappresentante sindacale per la Cgil, dove tutt’oggi è iscritta. Simpatizzante prima del PCI, poi di Democrazia Proletaria e infine del Partito della Rifondazione Comunista, conosce il PCL nel 2010 e decide di iscriversi. Oggi è coordinatrice della sezione PCL Genova.

