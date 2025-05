Comunali, Schlein chiude a Pra’ sotto la pioggia: “Salis impermeabile all’ondata di fango, sarà sindaca”

Genova. La pioggia non ferma la chiusura di campagna elettorale del Partito Democratico con la segretaria nazionale Elly Schlein che ha scelto ancora una delegazione del Ponente – stavolta Pra’, dopo Sestri – per lanciare la volata a Silvia Salis. Distesa di ombrelli di fronte al palco allestito in piazza Sciesa e solcato, in ordine di apparizione, dal candidato in municipio Matteo Frulio, dal segretario metropolitano Simone D’Angelo con l’ex ministro Andrea Orlando e dai segretari di Possibile e Partito Socialista Italiano, Francesca Druetti ed Enzo Maraio prima di Salis e Schlein.

“Sono entusiasta di questa campagna elettorale – ha esordito la leader di opposizione – Ha centrato i problemi concreti che interessano alle persone. Al primo posto il lavoro, lavoro di qualità. Siamo la Repubblica fondata sul lavoro, ma non possiamo essere quella fondata sul lavoro povero. sul lavoro precario che colpisce tanti giovani anche qui a Genova. Si può fare tanto come amministrazioni, anzitutto si può non fare come la destra, cioè negare il problema salariale, perché sappiamo che in Italia abbiamo tra i salari più bassi d’Europa e questo spinge i nostri giovani in condizioni di difficoltà o spesso anche a scegliere di andare altrove, quindi bisogna invertire questa rotta.

