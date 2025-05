Ex Ilva, assemblea a Genova col segretario della Fiom: “Rischiamo di andare tutti a bagno”

Genova. Assemblea questa mattina davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano alla presenza del segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma. Tensione e preoccupazione anche a Genova dopo il sequestro dell’altoforno di Taranto che rischia di far raddoppiare la quota di lavoratori in cassa integrazione e soprattutto mette in discussione il futuro stesso dell’azienda nel pieno delle trattative con Baku Steel.

“La verità è che in questo momento è a rischio tutto il progetto di salvaguardia e di messa in sicurezza di tutti gli stabilimenti ex Ilva e quindi abbiamo chiesto al governo di sospendere la riunione e di raggiornare alla prossima settimana perché abbiamo bisogno delle risorse per garantire il piano di ripartenza, il piano di transizione alla decarbonizzazione e l’occupazione di tutte le lavoratrici e lavoratori. Non possono essere i lavoratori pagare gli errori fatti dai governi precedenti e delle gestioni precedenti”, spiega De Palma.

