Festa di Voltri 2: caccia al tesoro, zucchero filato e dimostrazioni di boxe e savate

Genova. Sabato 24 maggio, dalle ore 15 alle 19, presso il Centro Civico Voltri 2, in via Giulio Pastore 45, a Voltri 2, si terrà la FESTA DI VOLTRI2. L’evento è organizzato e promosso dal centro territoriale I Girovaghi, del Centro Servizi Minori Ponente, insieme al Centro Civico Voltri 2 ed in collaborazione con ATS 34, SEA Ponente, Agorà Coop, Circolo Arci Pianacci, Anspi, Arciragazzi Prometeo, Misericordia Ponente Soccorso, Elite Boxing Club, Asd Ponente Outdoor Bikespot, Il Prato Onlus.

Il momento centrale della festa sarà una caccia al tesoro per bambine/i, ragazze/i dai 6 ai 13 anni e animazioni durante il pomeriggio. Alla festa parteciperà Misericordia Ponente Soccorso attiva nella via e che porterà dimostrazioni di soccorso e, per i bambini/e, la possibilità di vedere un’autoambulanza dall’interno.

