Forte Begato risplende con l’illuminazione scenografica, in estate toccherà a Sperone e Puin

Genova. “Da ieri sera è attiva l’illuminazione scenografico-monumentale di Forte Begato, un intervento che valorizza ancora di più le fortificazioni storiche di Genova, rendendole ben visibili, in tutta la loro maestosità, anche di notte”. Lo rende noto Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova e candidato del centrodestra.

Forte Begato, in particolare, interessato dall’intervento da 7,5 milioni di euro con Pnrr, è già attrezzato per diventare l’hub del sistema dei forti: pensato come punto di accoglienza di turisti ed escursionisti, ha un allestimento già predisposto come info point, bike rent con bagni e docce, area pump track/bike school, locale ciclo-officina per le piccole riparazioni delle biciclette.

