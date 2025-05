L’accoltellamento in via Assarotti per un video su tiktok: tre feriti, tutti arrestati

Genova. E’ stato un video su tiktok che sbeffeggiava una confraternita islamica (la Murid, molto popolare in Senegal) che ha provocato la lite con accoltellamento che ha destato allarme questo pomeriggio in via Assarotti. A far chiarezza su quanto accaduto sono stati i carabinieri che hanno arrestato questa sera tre senegalesi di 33, 18 e 22 anni.

Il maggiore dei tre, musulmano e tiktoker già, in passato aveva denunciato aggressione da parte di connazionali per i video pubblicati sui sociale. E nel pomeriggio di oggi è scoppiato un nuovo diverbio.

