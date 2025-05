Le Terrazze ospita “Obiettivo Api”, la mostra fotografica promossa da Lions International Valle del Vara

Dal 24 maggio all’8 giugno il Centro commerciale Le Terrazze presenta una scenografica mostra dove saranno esposte le foto vincitrici del Concorso “Obiettivo Api”, organizzato da Lions Club. Il progetto, di respiro nazionale, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle api e del loro ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ecosistema, promuovendo la conservazione della biodiversità e con l’impegno di sostenere la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones, a cui saranno destinati i fondi raccolti. Il concorso “Obiettivo Api” organizzato da Lions International è realizzato con il supporto di Italianity e Kiwanis Club La Spezia Lunigiana Storica, e con la partecipazione dell’Associazione Astrofili Spezzini che ha offerto i premi dei primi 3 classificati e degli apicoltori de L’Ape Vagabonda e La Bottega della Luana che durante i week end presenzieranno alla mostra per raccontare curiosità e segreti delle api, attraverso attività divulgative e strumenti professionali, offrendo un’occasione educativa e coinvolgente per tutti. La mostra rientra nel progetto di citizen science Lions e Leo per la Biodiversità, promosso da Lions International, che coinvolge appassionati di ogni età e contribuisce all’ampliamento del catalogo CitizER della Regione Emilia-Romagna. Le fotografie esposte, che ritraggono api e altri impollinatori, rappresentano un importante contributo scientifico per monitorare la distribuzione e lo stato di salute di questi insetti in Italia. L’inaugurazione e la cerimonia di premiazione si terranno sabato 24 maggio, alla presenza delle autorità lionistiche e dei rappresentanti della Fondazione Banca degli Occhi. Durante i fine settimana i volontari del Lions Club saranno presenti alla mostra per sensibilizzare e promuovere gli obiettivi del progetto e per sostenere la raccolta fondi a favore della Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones per la quale i visitatori troveranno dei piccoli vasetti di miele realizzati appositamente per l’iniziativa. “Obiettivo Api è un progetto che racconta con immagini la bellezza e la fragilità e al contempo forza del nostro ecosistema. Siamo orgogliosi di ospitare iniziative che uniscono cultura, educazione e solidarietà”, dichiara Giuseppe Muni, Direttore del Centro Commerciale Le Terrazze.

“Il Lions Club Valle del Vara, organizzatore del Concorso appartiene al Lions International, la più grande organizzazione mondiale di volontariato che fa servizio a favore delle comunità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, rivolge l’attenzione soprattutto alle persone in difficoltà. Il progetto che noi abbia presentato si inquadra nella Causa Ambientale, una delle otto grandi cause umanitarie promosse insieme a Fame, Vista, Diabete, Cancro Infantile, Giovani, Assistenza in caso di Disastri, Opere Umanitarie, Giovani”, aggiunge il presidente del Lions Club valle del Vara Andrea Marrone. E chiamandosi Obiettivo API , guardando questi insetti fondamentali alla sopravvivenza di tutti gli esseri viventi ,attraverso l’occhio di una macchina fotografica o del smartphone, abbiamo pensato di fare un service in favore di quelle persone che sono state private del dono della vista, offrendo il ricavo del nostro service, grazie al contributo che raccoglieremo in parte dai nostri sponsors e in parte da chi vorrà farci un’offerta durante il periodo di esposizione della mostra, alla Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones”. Nicoletta Nati è invece la presidente di Fondazione Banca Degli Occhi Melvin Jones: “Siamo laprima banca degli occhi Lions in Europa ed è l’unica in Italia. Ci occupiamo del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza. Sappiamo altresì quanto il nesso tra contesto ambientale e salute sia strettissimo in tutti gli ambiti e la salute degli occhi è uno di questi. In particolare, ad esempio, l’inquinamento atmosferico e l’esposizione ai raggi UV, possono influenzare negativamente la salute della cornea, aumentando il rischio di alcune patologie come la cheratite e il cheratocono. In conclusione emerge che un service nato per l’ area ambiente sia diventato anche un service per l’area vista, poiché la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, sarà appunto la beneficiaria finale di questo service e potrà portare avanti il proprio operato che è quello di ridonare la vista a chi prima ne era privato”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com