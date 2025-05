Liguria: parte la sperimentazione del ricettario per i medici volontari

La Regione Liguria ha approvato una delibera sperimentale biennale che permette ai medici volontari di utilizzare il ricettario del Servizio sanitario nazionale. La misura è valida per tutte le associazioni, organizzazioni di volontariato e onlus attive sul territorio regionale. L’iniziativa consente la prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per persone in condizione di fragilità, come cittadini comunitari non iscritti al SSN, extracomunitari temporaneamente presenti, persone prive di unità abitativa e cittadini italiani indigenti senza medico di base. L’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, ha sottolineato come questa sperimentazione “dia una risposta concreta a bisogni di salute spesso trascurati”, rafforzando la rete di assistenza e promuovendo un sistema sanitario più equo.

