Loano. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, un furgone è rimasto incastrato al passaggio a livello di Loano, in direzione Pietra Ligure.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato alcuni danni alla struttura, bloccando momentaneamente un treno e lasciando i passeggeri fermi per alcuni minuti. La situazione è stata risolta poco dopo, ma si registrano ancora lievi rallentamenti sulla linea ferroviaria savonese.

