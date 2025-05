Maggiolina senz’acqua: servirebbe una nuova linea indipendente per le fontanelle

Le fontanelle della Maggiolina, dal lato di Via Parma, periodicamente rimangono senz’acqua. E di recente sono arrivate nuove segnalazioni sul disservizio. Il Comune della Spezia, come ha sottolineato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Cimino è al lavoro. Per la soluzione del problema comunque sono coinvolti, oltre a questo assessorato anche quello del Verde urbano delegato a Kristopher Casati. La responsabile della mancanza d’acqua è una vecchia condotta, che collega irrigazione dismessa da molti anni e fontanelle. La condotta mostra tutti gli anni che ha e spesso subisce delle rotture. L’assessore Casati in merito ha spiegato ai taccuini di Città della Spezia: “Ci stiamo lavorando, per risolvere definitivamente il problema servirebbe alimentare le fontane con una nuova linea indipendente”.

