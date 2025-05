Monterosso: la replica del sindaco Francesco Sassarini alla minoranza

Da Francesco Sassarini, Sindaco di Monterosso

Leggo su Levante News un comunicato del gruppo di Minoranza del Comune che rappresento, attraverso il quale tre consiglieri di minoranza chiedono la convocazione di un Consiglio straordinario al fine di una analisi sul corretto funzionamento degli uffici comunali a tutela della reputazione della Giunta e della cittadinanza tutta.

Rispondo brevemente attraverso lo stesso mezzo utilizzato dai consiglieri di minoranza, al solo fine di tranquillizzare i miei cittadini, ovvero alcun commissariamento é stato disposto dalla Magistratura amministrativa, che ha preso posizione all’esito di plurime impugnazioni fatte dal concessionario di un bene pubblico avverso ordinanze di questa pubblica amministrazione, nominando un commissario ad acta, in via cautelare, per indire una conferenza di servizi.

Sará mia cura spiegare nelle sedi opportune i fatti sottostanti a un comunicato che nulla porta a favore della buona amministrazione del nostro paese.

» leggi tutto su www.levantenews.it