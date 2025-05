Nada Cella, la ricostruzione del delitto grazie alle macchie di sangue: “L’aggressione cominciata in ingresso”

Genova. “L’aggressione è cominciata nell’ingresso dello studio, poi l’azione con un progredire notevole di violenza è proseguita nella stanza della vittima”. A spiegarlo oggi in aula Cosimo Cavalera, ex dirigente della polizia scientifica della Questura di Genova che fece diversi sopralluoghi nel palazzo e nello studio del commercialista Marco Soracco. La scientifica arrivò sul posto – è importante ricordarlo – da Genova a metà mattina quando già la mamma di Soracco, Marisa Bacchioni, armata di straccio e secchio aveva pulito le scale del palazzo e l’ingresso dello studio.

Ma in quell’ingresso, sfuggite alla pulizia perché dietro la porta e vicino a un mobile gli investigatori hanno trovato sei piccole macchie di sangue “di forma ondulata – ha spiegato Cavalera – che denotano un’energia cinetica che deriva a mio avviso da un’aggressione e non da un gocciolamento che avrebbe potuto esserci nel trasporto della vittima in barella da parte dei soccorritori”.

