Piciocchi a confronto con Aci: “Gradualità nei divieti per Euro 4, no a nuove ztl”

Genova. Viabilità e infrastrutture, lavori pubblici e cantieri, incidentalità e sicurezza stradale, manutenzione e segnaletica. Dopo Silvia Salis, anche il candidato sindaco per il centrodestra Pietro Piciocchi ha risposto alle domande formulate dalla sezione genovese dell’Automobile Club Italiano.

Il confronto è avvenuto mercoledì 21 maggio nella sede di Aci Genova con il direttore Raffaele Ferriello, e Piciocchi ha toccato vari argomenti, ribadendo la sua contrarietà alla realizzazione di nuove zone a traffico limitato: “La sinistra ne ha fatto un manifesto ideologico, ma io ritengo che debbano essere valutate caso per caso, nel mio programma non sono previsti né interventi di pedonalizzazione, né nuove ztl, intendo valutare con attenzione a seconda dei contesti e delle specificità. Anche in materia di ordinanze di restrizione della viabilità nel centro urbano ho chiesto più gradualità e non condivido l’applicazione radicale dei divieti a carico dei veicoli Euro 4. I cambiamenti non si possono mettere in atto in maniera repentina, la sostenibilità deve essere garantita”.

» leggi tutto su www.genova24.it