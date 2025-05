Porta a porta, il comitato viabilità Villapiana scrive al sindaco: “Orari per molti impossibili da rispettare”

Savona. “Si è fatto un gran baccano intorno al sistema ipotizzato per portare sui marciapiedi e negli androni condominiali la spazzatura. Si è discusso a lungo del differente trattamento che viene fatto ai cittadini in funzione delle zone e delle vie dove abitano. Differente è il trattamento che è stato ipotizzato per il centro da quello ipotizzato per le periferie. Purtroppo per raccogliere i mastelli che verranno posizionati sui marciapiedi, ove esistenti (non tenendo conto degli impicci che daranno vista la ridotta dimensione marciapiedi) nessuno ci ha detto quanti uomini sono stati assunti per la raccolta a mano di questi mastelli e quali sono i mezzi nei quali saranno riversati i mastelli stessi, ed ugualmente nel caso dei bidoni condominiali. Nessuno ci ha detto o solo ipotizzato (visto che le strade sono quasi tutte a senso unico ad una sola corsia) quale sarà l’impatto che avranno sulla viabilità”. Il Comitato viabilità Piazza Saffi/Villapiana scrive una lettera al sindaco in merito al sistema di raccolta porta a porta.

“In centro sono stati sostituiti i vecchi cassonetti con nuovi cassonetti intelligenti dotati di una serratura (non ci hanno detto quanti sono i nuovi camion che li svuoteranno e che impatto avranno sulla viabilità) – proseguono -. Per quanto riguarda invece la periferia sono state immaginate differenti soluzioni in funzione di quanti appartamenti ci sono nei singoli portoni. Per i portoni fino a 12 appartamenti è stato immaginata con la fornitura di 4 contenitori” mastelli e sacchi). Per i portoni che hanno più di 12 appartamenti sono stati immaginati contenitori condominiali da installarsi negli androni dei portoni, al di là delle polemiche nessuno ci detto In che modo avverrà lo svuotamento dei mastelli e dei bidoni condominiali”.

