Recco: pedalata solidale in favore della ricerca sulla fibrosi cistica

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Ha fatto tappa a Recco l’iniziativa “La ricerca su pedali”, pedalata solidale che vede ciclisti impegnati in un viaggio da Firenze a Genova (tappa finale l’ospedale Gaslini) per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, grave patologia genetica. Una sosta significativa, quella di Recco, che ha permesso ai volontari di incontrare la cittadinanza. In piazza è stato allestito un gazebo informativo per far conoscere più a fondo la fibrosi cistica e illustrare i progressi della ricerca.

