Rsa e sanità privata, lavoratori in sciopero anche a Genova per il rinnovo del contratto

Genova. Questa mattina le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle Rsa hanno scioperato in tutta Italia per chiedere il rinnovo dei contratti nazionali: a Genova si è tenuto un presidio davanti alla Regione in piazza De Ferrari.

I contratti in questione sono quello della sanità privata Aiop e Aris, fermo da 6 anni, e quello unico delle Rsa, bloccato da 13. Il rinnovo del contratto in Liguria riguarda duemila unità tra lavoratrici e lavoratori. La mobilitazione arriva dopo “il fallimento del tentativo di conciliazione al ministero del Lavoro e mesi di rinvii inaccettabili”.

