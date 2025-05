Sanità, al via la sperimentazione del ricettario per i medici volontari

Genova. La giunta regionale ha approvato una delibera che consente ai medici volontari operanti all’interno di associazioni, organizzazioni di volontariato e onlus attive sul territorio regionale di utilizzare il ricettario standardizzato del servizio sanitario nazionale, sia in formato dematerializzato che cartaceo.

Il provvedimento è sperimentale e ha una durata di due anni. La misura riguarda esclusivamente la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e si rivolge a persone in condizione di fragilità, come cittadini comunitari non iscritti al SSN (ENI), cittadini extracomunitari temporaneamente presenti (STP), persone prive di unità (PSU), nonché cittadini italiani indigenti sprovvisti del medico di medicina generale.

