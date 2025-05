Serie B, Brescia deferito come previsto e Sampdoria alla finestra

La procura federale ha deferito al tribunale federale nazionale sezione disciplinare il Brescia, come era probabile.

Dopo la segnalazione del Covisoc e la presentazione della documentazione da parte della società lombarda a seguito di segnalazioni della Covisoc legate a violazioni di natura amministrativa, la procura ha emesso una nota in cui specifica che sono stati deferiti Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, rispettivamente presidente e consigliere delegato della società Brescia Calcio spa, per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.

» leggi tutto su www.genova24.it