Serie D, Capra al Celle Varazze? Il calciatore precisa: “Nessun accordo, spiace che ci sia la Devadesissazione”

La dura conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale playoff contro il Gozzano e la secca replica del presidente Franco Tarabotto hanno fatto scalpore e hanno avuto il forte sapore dell’addio tra Edoardo Capra e il club rossoblù. Dove potrebbe andare Edoardo Capra? La domanda è sorta di conseguenza e il pensiero è andato subito al Celle Varazze neopromosso in Serie D, unico club in provincia insieme alla Cairese che potrebbe garantire la quarta serie al talento ponentino. Club allenato, tra l’altro, da un tecnico che conosce bene come Mario Pisano. Fonti interne alle civette fanno sapere che non c’è stato alcun colloquio con il club impegnato a sondare prima le volontà dei membri della rosa, anche se il direttore del Vado Paolo Mancuso ha parlato a un noto quotidiano locale di una proposta del Celle Varazze e che “le parti sarebbero vicine”. Edoardo Capra, attraverso un post social, ha voluto puntualizzare.

“Non ho accordi con nessuna altra squadra della zona- scrive -, la mia conoscenza diretta con diversi dirigenti, allenatori e calciatori di altre squadre non implica un imminente accordo sportivo per la prossima stagione. Al momento sono un tesserato del Vado regolarmente sotto contratto e fino a quando sarò un tesserato della mia gloriosa società non è mia intenzione accordarmi con nessun altro”.

