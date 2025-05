Un anno di Erasmus con il Consorzio Elan: adulti in formazione protagonisti in Europa

Nato per rafforzare l’offerta formativa rivolta agli adulti nella provincia della Spezia, il Consorzio Erasmus Learning for Adult Needs ha vissuto un anno di intensa attività europea, segnato da scambi, esperienze formative e nuove prospettive di collaborazione. Coordinato dal Cpia Alberto Manzi, il Consorzio riunisce diversi istituti secondari superiori con corsi serali per adulti: il Capellini-Sauro, il Cardarelli, il Casini e l’Einaudi-Chiodo.

Il primo progetto dell’anno ha visto 15 studenti delle scuole spezzine per adulti, di età compresa tra i 18 e i 52 anni e provenienti da otto nazionalità diverse, partecipare a una mobilità a Bruxelles, dove hanno potuto avvicinarsi alle istituzioni europee e approfondire i valori della cittadinanza attiva. Il gruppo ha visitato il Parlamento e il Consiglio europeo, la mostra Experience Europe, il Comitato delle Regioni e quello Economico e Sociale, oltre a importanti luoghi culturali della capitale belga.

A febbraio 2025, un secondo gruppo di studenti ha partecipato a una mobilità a Strasburgo, con una visita al Parlamento dell’Unione per comprendere i processi decisionali europei. L’esperienza si è arricchita con tappe al Consiglio d’Europa e all’Agence du Climat, per riflettere sulle sfide ambientali e democratiche dell’Unione stessa.

A marzo, il Consorzio ha ospitato Juan Antonio Ortiz, docente e direttore della Escuela Oficial de Idiomas di Estepona (Spagna): la tipologia della sua mobilità era il “teaching assignment”, vale a dire un “incarico di insegnamento”, durante il quale il docente spagnolo ha tenuto alcune lezioni nelle scuole del Consorzio. Quella al Cpia Alberto Manzi, ad esempio, si è incentrata sull’uso dell’intelligenza artificiale al servizio dell’attività degli insegnanti.

Nello stesso mese di marzo, i dirigenti del Cpia, del Capellini Sauro, dell’Einaudi-Chiodo e il coordinatore dei corsi serali del Cardarelli si sono recati a Huesca, in Spagna, per un confronto diretto con colleghi della formazione per adulti. La visita ha anticipato l’arrivo in Italia di 12 studenti adulti spagnoli della scuola “Cpepa Miguel Hernández” di Huesca, accompagnati dalle loro insegnanti (Lourdes Álvarez Bueno, Carmen Plana Nacenta e Anabel Sampériz Corvinos). Oltre alle attività nelle scuole del territorio, gli ospiti hanno preso parte con entusiasmo a un percorso sull’arte, conclusosi con una visita a Firenze, molto apprezzata da tutti i partecipanti.

Dal 7 all’11 aprile, è stata la volta di Tanja Vähäoja, che lavora nel Centro di Istruzione Professionale Jedu, a Nivala (Finlandia), dove è responsabile di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare l’insegnamento delle lingue straniere nella formazione professionale. L’ospite finlandese è venuta alla Spezia per vedere come le nostre scuole lavorano sui bisogni speciali degli adulti che devono imparare una seconda lingua e come vengono organizzati i corsi per migranti.

Anche il mese di maggio è stato all’insegna della cooperazione internazionale. Dal 5 al 9, il Consorzio ha ospitato due insegnanti da Tenerife (Spagna): Luz María Ledesma Galindo e Nuria Esther Sierra Galindo, docenti di lingua inglese presso la scuola per adulti “Cead Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto”. Contemporaneamente Elan ha accolto due ospiti provenienti da Järvenpää (Finlandia): Marja-Liisa Lehtiniemi e Päivi Järvinen, rispettivamente preside e vice-preside della scuola per adulti Järvenpään Lukion Aikuislinja. Le ospiti spagnole e finlandesi hanno visitato il territorio spezzino e, soprattutto, hanno osservato le scuole per adulti del Consorzio Elan per vedere come sono organizzate e quali attività vengono svolte.

Le attività non si sono poi fermate nell’ultima parte dell’anno scolastico. In primo luogo una mobilità in Islanda, dal 12 al 16 maggio, ha coinvolto sette docenti del Consorzio stesso in un’intensa esperienza di job shadowing: il gruppo ha visitato centri all’avanguardia come Idan, Mimir, l’Università d’Islanda e l’Etsc, per esplorare nuove metodologie andragogiche e strategie di validazione dell’apprendimento non formale. In secondo luogo, dal 21 al 23 maggio, la professoressa Claire Marie O’Neill, coordinatrice Erasmus di Elan, partecipa a un’attività di cooperazione transnazionale, che si tiene a Lüneburg, in Germania ed è organizzata dall’Agenzia Nazionale Tedesca. Titolo dell’evento: “Green Erasmus: A Contribution to Europe’s Green Transition?!”. Attraverso sessioni interattive, condivisione di buone pratiche e networking, i partecipanti possono riflettere sul ruolo dell’istruzione nella promozione della sostenibilità ambientale e sulle strategie per rafforzare l’impatto verde delle future iniziative Erasmus Plus.

Numerose e significative, dunque, le attività svolte negli ultimi mesi dal Consorzio Elan. Perciò, il prossimo 27 maggio, un evento speciale diffonderà i risultati conseguiti. Questo nuovo anno di attività, infatti, rappresenta un passo importante verso una scuola realmente europea, capace di valorizzare l’apprendimento continuo e l’inclusione sociale anche in età adulta, nel segno della cooperazione internazionale e dell’innovazione.

