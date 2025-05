“Un Borgo in Festa”, Valgiuncata prepara la Festa della Madonna di Caravaggio

Sabato 24 maggio, il suggestivo borgo di Valgiuncata, frazione del comune di Zignago nella cosiddetta Lunigiana storica, ospiterà una serata speciale in occasione della tradizionale Festa della Madonna di Caravaggio. L’evento, intitolato “Un Borgo in Festa”, rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di comunità, cultura popolare e spiritualità. A partire dalle 19, la festa prenderà vita con un programma ricco di musica, intrattenimento e gastronomia locale. A fare da padrone di casa sarà Roberto Geo Cerchi, noto speaker radiofonico, che accompagnerà il pubblico con la sua voce e il suo entusiasmo. La colonna sonora dell’evento sarà affidata a Luca Parpaiola, fisarmonicista di grande esperienza, che animerà la serata con brani della tradizione popolare, trasformando il borgo in una pista da ballo sotto le stelle. Non mancheranno le specialità culinarie: direttamente da Podenzana arriveranno i celebri panigacci, che saranno protagonisti dello stand gastronomico. L’iniziativa è promossa in collaborazione con MDM Radio, RGC Roberto Geo Cerchi e VDV Eventi, con il patrocinio del Comune di Zignago.

