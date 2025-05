Viabilità portuale, apre il secondo piano del Ponte del Papa. Salvini: “Questo è il vero ambientalismo”

Genova. Aprea al traffico oggi, giovedì 22 maggio, il piano superiore del Ponte del Papa, elemento che completa la nuova viabilità portuale separando i traffici merci nazionali e internazionali dal traffico privato. Il ponte in acciaio rosso, costruito da Pizzarotti e Cmm nell’ambito delle opere di potenziamento della logistica genovese dopo il crollo del ponte Morandi, detiene il primato di primo ponte ad arco su due piani in Europa. La via inferiore è stata aperta alla circolazione a settembre del 2023. Il completamento di tutta la nuova viabilità portuale dovrebbe avvenire entro la fine di luglio 2025.

Per l’occasione è arrivato a Genova il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Al taglio del nastro, o meglio, al primo passaggio sul nuovo ponte, anche il viceministro Edoardo Rixi, il presidente della Regione Marco Bucci, e il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi.

