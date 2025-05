Villa Gentile, problemi alla pista di atletica: impianto chiuderà due mesi. Bianchi: “Dovuti ai lavori precedenti”

Genova. Villa Gentile chiuderà due mesi per permettere i lavori di rifacimento della pista di atletica, il cui fondo da tempo sta presentando diverse criticità. I problemi, segnalati da alcuni mesi da atleti e frequentatori, sarebbero legati sostanzialmente al fondo, che di fatto non drenerebbe l’acqua piovana e che mostrerebbe pesanti segni di logoramento.

“L’intervento è necessario perché la pista presenta una problematica che pregiudica in parte l’attività sportiva, e deriva dall’esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata – specifica in un comunicato stampa l’assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – ditta che, avendo riconosciuto il vizio, si farà carico del nuovo intervento“.

