Apre in Val di Vara il nuovo percorso ad anello “Sentiero del castagno”

Domenica 25 maggio sarà aperto ufficialmente un percorso ad anello che,attraversando il borgo di Carro, toccherà il castagneto didattico dei Sepponi e il mulino ad acqua vicino al torrente Travo. Il “Sentiero del Castagno”, in codice SC, andrà ad inserirsi nel progetto che l’Associazione nazionale Città del Castagno sta portando avanti dal 2024 volto a valorizzare e tutelare al tempo stesso i boschi di castagno che dopo l’abbandono che ha interessato il Novecento faticosamente

riprendono vita grazie ad alcune eccellenze. Fra queste rientrano i castagneti della Val di Vara dove recentemente sono state isolate dieci varietà autoctone di castagno. Fondamentale in questo contesto è stato il contributo di alcuni produttori e hobbisti che hanno fatto si che venissero salvate cultivar a rischio concreto di estinzione.

Grazie alla passione e competenza di Franco Andreoni, figura storica dei castanicoltori e di Maurizio Canessa, attuale presidente della Associazione, è stato possibile evitare l’ulteriore perdita di varietà.

Nel 2024 nasce così l’idea, condivisa dal Consorzio “Il Cigno” e dalla Comunità del Cibo “Terre del Levante ligure” insieme alla Associazione Castanicoltori del Levante ligure di creare specifici percorsi a piedi per far conoscere da vicino il mondo del castagno. Il Club Alpino Italiano – Sezione della Spezia e Sottosezione Val di Vara – Rivera per parte sua ha provveduto, grazie all’apporto di alcuni soci, a realizzare la segnaletica orizzontale bianco – rossa lungo un percorso ad anello di quattro chilometri che partendo da Carro raggiunge il castagneto dei Sepponi scendendo poi al torrente Travo dove si trova il mulino ad

acqua. per ritornare in paese attraverso il sentiero che risale alla località Aravecchia.

Va ricordato che alla riapertura del percorso ha contribuito un gruppo di volontari di Carro. Oltre a Silvia Bonfiglio, Antonella Sivori,Giorgio Giovannacci, Lorenzo Paganini, Gianluca Carabbio, Roberto Gianelli e Mauro Medone.

Sostegno alla iniziativa ha espresso l’amministrazione comunale di Carro. Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 domenica 25 maggio all’ingresso del borgo con rientro nel primo pomeriggio e pranzo al sacco. Per partecipare alla camminata occorre idoneo abbigliamento con scarpe da trekking. Al termine per chi lo desidera appuntamento alle ore 16 al mulino del Travo per un laboratori sul pesto condotto da Alberto Rossi della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità “Terre del Levante ligure”. E’ necessaria prenotazione al numero 347 310 8995 (Silvia)

