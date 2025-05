Arcola, ordine del giorno di Abdu: “Non possiamo che schierarci dalla parte di Gaza: il nostro sentimento di umanità ce lo richiede”

Il consigliere comunale arcolano Essaadi Abdelouahed (Abdu) dà notizia della presentazione, per il prossimo consiglio comunale, di un ordine del giorno su Gaza. “Il conflitto rischia, come disse papa Francesco, di diventare un vero genocidio”, scrive in un passaggio delle premesse il consigliere, che nel testo ricorda anche il minuto di silenzio osservato su sua richiesta, in apertura dello scorso consiglio, per i bambini morti a Gaza. “Pur considerando legittimo il diritto alla difesa di uno Stato, colpito da azioni violente e condannabili come quelle compiute da Hamas nell’ottobre del 2023 , non si può giudicare legittima la reazione sproporzionata dell’escalation militare del governo israeliano”, scrive ancora il consigliere di maggioranza. “Con l’operazione ‘Carri di Gedeone’ Israele non sta liberando Gaza: la sta spogliando della sua esistenza”, afferma in un altro passaggio. “Si tratta ormai di azioni proposte ed attuate dal governo israeliano che assumono caratteri tipici dei progrom che il popolo ebreo ha tanto sofferto nella propria storia sino all’abominio della Shoah – scrive ancora Abdu -. Proprio per questi drammatici ricordi che vorremmo cancellare per sempre, oggi, dinanzi ad avvenimenti che non raccolgono l’insegnamento del passato, non possiamo che schierarci decisamente dalla parte di Gaza: il nostro sentimento di umanità ce lo richiede”.

“Chiedo a voi tutti, assieme a me, di approvare questo ordine del giorno nel nostro Consiglio comunale affinchè impegni il sindaco e la giunta ad inoltrarlo a tutte le autorità nazionali competenti, per segnalarne la sua attenzione ed invocarne soprattutto la sua attuazione – conclude il testo proposto dal consigliere comunale -. In particolare chiediamo alle nostre Autorità Nazionali ed in primis al Capo del Governo di: esigere in tutte le sedi il cessate il fuoco immediato in Palestina, la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas, la fornitura di aiuti umanitari, il rispetto della tregua in Libano e il pieno rispetto del diritto internazionale. Sospendere immediatamente forniture, autorizzazioni e compravendita di armi con Israele. Sostenere in sede europea l’adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale. Esigere la fine dell’occupazione militare illegale dei territori palestinesi in Cisgiordania e l’illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani. Promuovere la sospensione dell’accordo di associazione EU-Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale. Dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant. Riconoscere lo stato di Palestina come stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte di tutta l’Unione Europea”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com