Importante incontro ieri presso la Presidenza del consiglio dei ministri a Roma tra il Ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi e Davide Battistella, spezzino, presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana. Tema dell’incontro una pianificazione di sinergie tra Governo e la Federazione per diffondere l’arrampicata sportiva ormai in crescita esponenziale sia in termini di praticanti che di visibilità anche nella scuola utilizzando lo schema motorio arrampicata per lo sviluppo motorio dei bambini e dei ragazzi. Non solo quindi alto livello, tra l’altro recenti sono la medaglia di bronzo della ligure Camilla Moroni nella coppa del Mondo in Brasile e l’oro di Nadia Bredice e l’argento di Lucia Capovilla negli usa nel paraclimbing, ma anche diffusione nella scuola e nei giovani per uno sport sempre più popolare e molto apprezzato dal governo stesso che recentemente a Caivano Napoli ha installato una grande parete di arrampicata per perseguire queste finalità

L’articolo Arrampicata, il presidente nazionale Battistella incontra il Ministro Abodi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com