“Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora, “Pietra ligure in Fiore”, il Mercato Riviera delle Palme ad Albisola e tanti altri eventi: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La dodicesima edizione della rassegna “Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora, “Pietra Ligure in Fiore” ed il Mercato Riviera delle Palme che torna ad Albisola Superiore. Sono soltanto tre degli eventi da non perdere in programma per il fine settimana dove ci sarà spazio anche per la sagra della frittella a Rocchetta di Cengio, ma anche per la cultura con le visite guidate al complesso di San Calocero ad Albenga. Non mancheranno, come di consueto, gli appuntamenti con la musica, l’arte e il tetro. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

DODICESIMA EDIZIONE DI AZZURRO PESCE D’AUTORE

