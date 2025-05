Bimbo investito a Santo Stefano Magra: ricoverato in ospedale

Paura nel primo pomeriggio per un bambino investito a Santo Stefano Magra, non lontano da una gelateria in Via Cisa Sud, verso le 14. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Santo Stefano. Stando a quanto appreso, il bambino in età scolare, stava tornando a casa quando alle strisce pedonali sarebbe stato colpito da un’auto. Ferito, è stato soccorso dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e da Delta 2 del 118. Come detto sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Il giovanissimo ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

