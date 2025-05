Borghetto, una flotta di droni per la Polizia Locale: “Un passo avanti per la sicurezza, la tutela del territorio e la gestione delle emergenze”

Borghetto Santo Spirito. Si è svolta questa mattina, presso la sala consiliare del palazzo comunale di piazza Italia, la presentazione ufficiale della nuova flotta di droni in dotazione al Nucleo Operativo Droni (Nod) della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito. All’evento hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui l’assessore regionale alla sicurezza Paolo Ripamonti, i consiglieri regionali Jan Casella, Sara Foscolo ed Angelo Vaccarezza, l’onorevole Francesco Bruzzone, i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Croce Bianca di Borghetto e dei Comuni limitrofi, tra i quali il sindaco di Balestrino Stefano Saturno.

Durante la mattinata è stato proiettato un video illustrativo che ha mostrato le potenzialità operative dei nuovi dispositivi, seguita da una dimostrazione pratica nel piazzale antistante il comune, dove gli operatori specializzati della polizia locale hanno simulato alcuni scenari di intervento. Attualmente gli agenti formati che hanno conseguito le varie abilitazioni sono due.

La flotta, composta da tre modelli (DJI Avata 2, DJI Mini 4 Pro e DJI Mavic 3T) sarà utilizzata per una vasta gamma di attività: monitoraggio del traffico e supporto alla viabilità; controllo ambientale e urbanistico; ricerca e soccorso di persone disperse, anche in aree boschive; supporto durante manifestazioni pubbliche; censimento della fauna selvatica; rilievi topografici e sopralluoghi tecnici in zone di difficile accesso; attività di polizia giudiziaria.

