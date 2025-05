Camogli: “Time for peace”, sabato presidio con lenzuoli bianchi

Dal Gruppo di solidarietà “Time for peace” Camogli, Anpi sezione Recco-Camogli con l’adesione di “Camogli per i diritti”

50.000 morti, 14.000 bambini/ne. Un’altra vergogna della nostra umanità.

Sabato 24 maggio 2025 vi invitiamo a un presidio di solidarietà in Piazza Schiaffino in Camogli a partire dalle 09.00. Con l’invito di portare un lenzuolo bianco (possibilmente due per eventuali partecipanti senza).

Ci proponiamo di rinnovare il presidio ogni primo sabato del mese fino al termine di questo massacro.

In ogni caso invitiamo tutti a testimoniare con un lenzuolo bianco sui balconi.

Divulgate con tutti i mezzi.

Grazie.

