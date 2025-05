Cinque Terre, la proposta: “Sentieri gratuiti per chi soggiorna nelle strutture del territorio”

“E’ venuto il momento, dopo la parentesi – ancora in essere – relativa alla rivoluzione dei piani tariffari voluta da Trenitalia e Regione Liguria, che le Cinque Terre, in tutte le loro espressioni istituzionali, sviluppino politiche adeguate per sostenere il territorio e conservare la qualità dell’accoglienza turistica. E’ importante che il sostegno al turismo sia coordinato e che la residenzialità sia effettivamente valorizzata, anche per garantire la qualità della vita nei paesi e il suo naturale dispiegamento nelle ore serali”. Nicola De Benedetto, segretario provinciale di Sinistra italiana – Avs, e Roberto Centi, capogruppo di Leali a Spezia – Avs nel consiglio comunale spezzino, intervengono così sul tema della gestione dei flussi turistici nel territorio delle Cinque Terre e non solo.

“Proteggere le Cinque Terre significa evitare che diventino una meta a misura di gruppi stanziati altrove, spremuti da logiche tariffarie che rispondono a centri di potere esterni al territorio, sballottati in rapide incursioni diurne che non consentono di cogliere in nessun modo la dimensione antropica del litorale. Questione peraltro rilevante, che deve essere gestita salvaguardando il radicamento dei cittadini residenti che operano e lavorano all’interno dell’area. Gli operatori economici della riviera – proseguono De Benedetto e Centi – sono gli stessi che mandano i loro figli nelle scuole paesane, che mantengono i collegamenti con le tradizioni e con l’importante filiera agricola-vitivinicola, che ha da sempre costituito l’unico sostegno ambientale alla fragilità dei crinali ed è unica in tutto il mondo per l’integrazione sinergica uomo/natura che ha saputo rappresentare”.

