Comunali, assessore Maresca: “Mi ricandido per difendere la logistica e il lavoro marittimo, aumentiamo l’occupazione con una zona franca su Genova”

Genova. L’assessore Maresca lancia l’ultima freccia della sua campagna elettorale: “Il mio lavoro per Genova è sempre stato improntato ad aumentare l’indotto e i posti di lavoro per giovani e meno giovani. In questi anni infatti abbiamo posto delle linee di azione mirate ad aumentare i posti di lavoro nel settore marittimo”.

Maresca parla in particolare delle Zls e della cantieristica: “Ritengo la logistica e la cantieristica i due settori che sono cresciuti di più a Genova negli ultimi anni. Segno di una comunità che ha remato compatta verso la crescita. E’ infatti in atto da diverso tempo un lavoro parallelo tra Governo, Regione e Comune che ha portato Genova ad essere la città che sta investendo di più in Italia sulla blue economy”.

