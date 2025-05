Comunali, Crucioli chiude davanti al mare: “Riprendiamoci i beni comuni, un voto per una voce libera in Sala Rossa”

Genova. Il mare di Boccadasse, la spiaggia, musica, focaccia e vino bianco. Mattia Crucioli, candidato sindaco di Uniti per la Costituzione chiude così la campagna elettorale “lunga e difficile”, finalizzata a rompere il recinto del bipolarismo e portare a Palazzo Tursi “una voce libera” per poter “vigilare contro gli accordi di potere” e tornare a riprendersi i “beni comuni” fuori dalle logiche dei partiti e dei poteri forti.

Ad accompagnare la festa di Uniti per la Costituzione la musica degli artisti di strada, che in queste settimane di corsa elettorale spesso lo hanno accompagnato: “La scelta di Boccadasse non è casuale. Non è soltanto perché è uno dei posti più belli di Genova e quindi ci faceva piacere essere qua naturalmente per la bellezza, ma anche perché vogliamo dire genovesi riappropriatevi dei vostri luoghi comuni, dei vostri luoghi pubblici, che siano spiagge, piazze, giardini pubblici, rifateli vostri, venite a vivere all’aperto, in socialità questi spazi ritrovate la comunicazione la chiacchiera vedete qua questa gente tanti si conoscono già ma tanti sono stati come dire cooptati perché interessati da questa atmosfera di festa e di dialogo e quindi questo è uno dei messaggi”.

