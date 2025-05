Comunali, Gualco: “Non è già domani, siamo ancora al Medioevo. Siamo noi la vera alternativa”

Genova. Pochi giorni ancora alle elezioni comunali 2025 a Genova: si vota il 25 e 26 maggio, e Genova24 ha voluto incontrare tutti e sette i candidati e le candidate alla poltrona di sindaco per affrontare i temi principali del loro programma e fornire ai lettori uno strumento pratico per metterli a confronto.

Raffaella Gualco, avvocata civilista che esercita nel capoluogo ligure dal 1998, attiva in diversi campi di specializzazione, è in campo per la lista Genova Unita, subentrata in corsa dopo il ritiro del collega Filippo Biolé. Il capolista della formazione che la sostiene è Aristide Fausto Massardo, docente universitario e già candidato alle elezioni regionali del 2020 con Italia Viva.

