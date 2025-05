Comunali, Salis carica piazza della Vittoria: “Davanti a noi un momento di svolta per Genova”

Genova. Si era parlato di un evento in continuità estetica con l’apertura della campagna elettorale, con Silvia Salis sola sul palco, come ai Magazzini del Cotone. E per molti aspetti è stato così. Ma ci sono state alcune differenze, rispetto a quell’evento, nella chiusura della campagna elettorale di Silvia Salis, nella corsa alle Comunali di Genova 2025.

L’apertura era stata al chiuso, nella sala di un cinema, questa volta il campo largo ha scelto una piazza. Piazza della Vittoria, opzione tirata fuori dal cilindro dopo il caso della vasca idromassaggio spuntata in mezzo a piazza Matteotti. Una piazza, piazza della Vittoria, da sempre snobbata dai partiti per la fine di campagna elettorale. Per motivi scaramantici, certo. Ma anche perché è grande, molto difficile da riempire. Il quadrante della piazza dove è stato montato il palco di Silvia Salis Sindaca, questa sera, era pieno.

