Congresso di Fratelli d’Italia alla Spezia domani, sabato 24 maggio alle 10.30, nella sede del partito in via Mazzolani 9. L’evento completa il percorso congressuale che ha coinvolto i comuni del territorio. In una nota Fdi precisa che “sarà un’opportunità di partecipazione e confronto per gli iscritti, i quali avranno diritto di voto attivo e passivo”.

L’articolo Congresso finale di Fratelli d’Italia nella sede di Via Mazzolani proviene da Città della Spezia.

