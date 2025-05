Da capitale della pellicola alla mancanza di fotografi: a Cairo bando per una cabina che scatti fototessere

Cairo Montenotte. Nella città che è stata per decenni la capitale della pellicola e della fotografia, con un passato glorioso e ricco di prestigio grazie alla Ferrania, oggi si fa fatica ad ottenere una foto tessera per i documenti e il Comune corre ai ripari con un bando per l’installazione di una macchina self service.

A Cairo ormai scarseggiano i fotografi, o per lo meno, le attività che offrono anche il servizio degli scatti istantanei e nell’era della digitalizzazione è sempre più difficile reperire un’immagine di se stessi nel formato richiesto dagli uffici anagrafe o della Questura per il rilascio della carta d’identità, del passaporto, e anche dalle agenzie di pratiche auto per il rinnovo della patente.

